d dilimi rapor hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
İcralık polislerZam hayırlı olsun2025 banka promosyonuKurum içindeki çalışma saati adaletsizliğiGazilik iş kazasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verMazeret ataması 2025Çocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıLütfen! mazeret ataması konusunda yardım.
Sözlük
Son Haberler
Adana'da orman yangını: 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklamaNefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razıGaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur