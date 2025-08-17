Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Ağustos 2025 19:14
d dilimi rapor hk.
merhaba abilerim. tip 2 diyabet ve diyabete bağlı polinöropati ve retinopatisi (sinir ve göz hasarı ) olup d dilimi rapor alan var mı?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsun2025 banka promosyonuKurum içindeki çalışma saati adaletsizliğiGazilik iş kazasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verMazeret ataması 2025Çocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıLütfen! mazeret ataması konusunda yardım.

Sözlük

kumpir 1 batsça 1 kenz 1 Şikayet et butonu 1

Son Haberler

Adana'da orman yangını: 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklamaNefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razıGaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur