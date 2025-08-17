Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
17 Ağustos 2025 19:30
Cezaevlerinde ressam olan sanatçı İbrahim balaban

Ressamların çoğunun hayatını bilirim.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2025 19:31

Hayati onunda çok zor geçmiş


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2025 19:32

Yasami boyunca 3kez cezaevinde yatmış uxun yıllar cezaevinde yatmış .


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2025 19:34

60 li yıllarda yaptığı resimler yüzünden Türkiye'de tutuklanmış.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2025 19:35

Cezaevinde en yskin arkadaşı Nazım hikmet mis.Biri Nazım Hikmet,diğeri İbrahim Balaban olmuş.

