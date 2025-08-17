Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
17 Ağustos 2025 19:31
Sözleşmeli memur İş bırakma Eylemine Katılabilir mi

Merhabalar Üniversite de memurum iş bırakma eylemine katılırsam bir sorun olur mu ve mobing yaparlarsa ne yapmalıyım

