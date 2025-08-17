Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Ağustos 2025 19:34
dhmi misafirhane
arkadaşlar merhabalar dhmi atanırlar misafirhanede belli kalma süresi var ön yoksa süresiz kalabilir miyiz bekar biri olarak

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaAcil! KİT sözleşmeli personel sözleşme imzalamazsa yeniden tercih verilebilir mi?dsi genel mudurlugu 2025 promosyonBütün kit'ler satılacak mı?giyim yardımı duyumları alalım Teiaş promosyonTMO TeknisyenTMO çalışanları burda buluşalımTCDD Becayiş talepleri

Sözlük

Şikayet et butonu 1 batsça 1 kenz 1 kumpir 1

Son Haberler

Adana'da orman yangını: 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklamaNefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razıGaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur