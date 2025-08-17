Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
17 Ağustos 2025 19:43
Ücretli öğretmenlik yapma ve bırakma süreci nasıl oluyor?

Merhaba akademi öncesi ücretli öğretmenlik yapsam bir sorun olur mu yani akademiye girişe engel olur mu?

Eğer sorun olmuyorsa ikinci olarak akademinin ne zaman olacağı bilinmediğinden ücretli öğretmenlikte işten istediğim zaman çıkabiliyor muyum yoksa dönem sonu ya da başını mı beklemek durumundayım?


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
17 Ağustos 2025 19:48

akademiyi kazandığınızda bırakmanız problem olmaz. istediğiniz zaman bırakabilirsiniz.


Braweheart01
Genel Müdür
17 Ağustos 2025 20:10

akademi sanırsam okullar açılmadan açılır imkansız ücretli öğretmenlik yapmanız onun yerine özel derse falan gidin daha karlı

