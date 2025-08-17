Ücretli öğretmenlik yapma ve bırakma süreci nasıl oluyor?

Merhaba akademi öncesi ücretli öğretmenlik yapsam bir sorun olur mu yani akademiye girişe engel olur mu?

Eğer sorun olmuyorsa ikinci olarak akademinin ne zaman olacağı bilinmediğinden ücretli öğretmenlikte işten istediğim zaman çıkabiliyor muyum yoksa dönem sonu ya da başını mı beklemek durumundayım?