Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef Yerleştirme Sonuçları Atandım Ne Zaman Göreve Başlarım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Teklif neden gelmiyor?Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen18 Ağustos İş Bırakma EylemiMemurla dalga geçilmesi2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımHangi Kazanımlar Alındı ?Sosyal Denge TazminatıOcak ayı en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.Memur sendikaları grev yapmalıdır.Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir
Sözlük
Son Haberler
Şarkikaraağaç Kaymakamlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklamaFındık topladıkları sırada uçuruma düşen anne öldü, oğlu yaralandıBakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyorPakistan'daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölüAilesini evde rehin alan kişi, polisleri görünce 3. kattan atladı
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur