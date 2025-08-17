Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 20:25
Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef Yerleştirme Sonuçları Atandım Ne Zaman Göreve Başlarım

Merhaba değerli amirlerim kamu personeli arkadaşlarım.Ben Görevde Yükselme Sınavında İdari Şef olarak yerleştirme sonucuna göre kazandım.Ne zaman görevime başlarım ve bu konuda bu görevde neler yapacağım ile ilgili bir eğitim videosu olan bir yer bilen varsa yardımcı olabilir mi şimdiden yardımcı olan tüm.memurlar.net ailesi üyelerine teşekkür ederim


mgkh
Aday Memur
17 Ağustos 2025 20:45

çalıştığın kurumun Görevde Yükselme Yönetmeliğine bakmalısın


emekli90
Aday Memur
17 Ağustos 2025 22:08

Çok teşekkür ederim

Toplam 2 mesaj

