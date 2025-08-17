KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Ağustos 2025 20:25
Dhmi teknikerlik

mekatronik mezunuyum bu sene kpssye 2026 ya hazırlanıyorum hedefim 95+ alabileceğime inanıyorum çalışırsam ama dhmi teknikerlik hakkında şüphem var.Benim el becerim neredeyse hiç yok mühendisliğe tamamlamak için önlisans mekatronik okudum ama bazı sebeplerden dolayı erteledim dgs ye girmeyi peki tekniker olarak atansam dhmi?ye mekatronik teknikerliği zorlarmı beni çok el becerisi istiyormu normal fabrika teknikeri gibi mi çalışıyoruz sürekli yoksa taşeron falan varmı..teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Hangi AÖF Önlisans Bölümü?2026 KPSS Çalışanlar?GSB Destek Personeli PuanElektrik, Elektronik Teknisyenleri 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) Kaç Puan Aldınız?DHMİ Elektronik Yeni Şartları Belli Oluyor

Sözlük

kumpir 1 kenz 1 batsça 1 Şikayet et butonu 1

Son Haberler

Şarkikaraağaç Kaymakamlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklamaFındık topladıkları sırada uçuruma düşen anne öldü, oğlu yaralandıBakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyorPakistan'daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölüAilesini evde rehin alan kişi, polisleri görünce 3. kattan atladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur