Daha önce asaleti tasdik olan kişinin tekrar 4b atanmasi

Merhaba 4 yildir bir kamu kurumda calismaktayim. sorum şu eğer tekrar başka bir kuruma atanip 4b sozlesmeli olarak göreve başlarsam tekrar aday memurluk sürecinden geçermiyim?Yıllık izin hakkım olurmu? Eğer asil olarak baslayacaksam ve yillik iznim olacaksa bunun içim yapilmasi gereken bir işlem varmidir?(dilekce vermek vs.)Birde bu hizmet birlestirmeyi aciklayabilecek olan varsa sevinirim.

Merhaba 4 yildir bir kamu kurumda calismaktayim. sorum şu eğer tekrar başka bir kuruma atanip 4b sozlesmeli olarak göreve başlarsam tekrar aday memurluk sürecinden geçermiyim?Yıllık izin hakkım olurmu? Eğer asil olarak baslayacaksam ve yillik iznim olacaksa bunun içim yapilmasi gereken bir işlem varmidir?(dilekce vermek vs.)Birde bu hizmet birlestirmeyi aciklayabilecek olan varsa sevinirim.