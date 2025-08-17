Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 23:39
300 bini unutun diyor.
memurlar net genel yayın yönetmeni twit atmış... ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYON İHALESİ ÖZEL BANKADA KALABİLİR Mİ? Adalet Bakanlığında promosyon ihalesi 18 Ağustos'ta yapılacak. Ancak ihalenin özel bir bankada kalması zor görünüyor. Zira, İcra, adli emanet bilgileri gibi bir çok kamusal hassas bilginin özel bankalarca bilinmesi sorun olarak görülüyor. Bu bilgileri gören özel bir şirket (banka) Türkiye'deki tüm icralık dosyaları görebileceğinden, banka tercihinin değişmesi zor görünüyor. Bu nedenle, promosyon ihalesinde 300 bin lira gibi, beklentiyi çok yüksek tutan taleplerin olası görünmediğini şimdiden belirtmek istiyorum

sphinx80
Memur
17 Ağustos 2025 23:41
bunu yazan bir memurların sahibi veri gizliliğinden bahsediyor dosyaları banka nasıl erişsin uyap mı var bankada bankaya giren çıkan sadece para

gençadam06
Aday Memur
17 Ağustos 2025 23:42
aynen öyle kişisel verileri koruma kanunu nerede kalıyor ozman ve neden 19 bankaya teklifte bulunuldu.. hiçbirzaman memurlara destek vermediler zaten.. bir haber yaptılar oda olumsuz
sphinx80, 19 dk. önce
bunu yazan bir memurların sahibi veri gizliliğinden bahsediyor dosyaları banka nasıl erişsin uyap mı var bankada bankaya giren çıkan sadece para

sphinx80
Memur
17 Ağustos 2025 23:43
algı peşindeler

Mardin Mardin
Memur
17 Ağustos 2025 23:45

Edip üzen yine üzdü yandaş olmanın sorumluluğunu yerine getirdi. Yazıklar olsun


gençadam06
Aday Memur
17 Ağustos 2025 23:46
o kadar etkinlik yaptık son gün destek olacağı yerde tersini paylaştı
Mardin Mardin, 15 dk. önce

Edip üzen yine üzdü yandaş olmanın sorumluluğunu yerine getirdi. Yazıklar olsun


ALTARİN OĞLU
Şef
17 Ağustos 2025 23:52
eger biraz duruş varsa ihale fiyatindan sonra kimse kullanmaz bu uygulamayi.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikMemurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.2024 iş yurdu kar payı ?Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesine ilişkin yazılan haber (Ana Sayfada Haberi)İş bırakma eylemine uymakAna sayfadaki haber silinmelidir!Yarın Kimler İş Bırakacak?Promosyon için haber konusu300 bini unutun diyor. ANA SAYFADAKİ HABER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sözlük

Şikayet et butonu 1 kenz 1 batsça 1 kumpir 1

Son Haberler

Traktör motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybettiGaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altındaEkonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme MasadaErzurum'dan Antalya'ya: Aile Yılı etkinlikleri Türkiye'yi dolaşıyorDünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur