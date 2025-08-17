300 bini unutun diyor.

memurlar net genel yayın yönetmeni twit atmış... ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYON İHALESİ ÖZEL BANKADA KALABİLİR Mİ? Adalet Bakanlığında promosyon ihalesi 18 Ağustos'ta yapılacak. Ancak ihalenin özel bir bankada kalması zor görünüyor. Zira, İcra, adli emanet bilgileri gibi bir çok kamusal hassas bilginin özel bankalarca bilinmesi sorun olarak görülüyor. Bu bilgileri gören özel bir şirket (banka) Türkiye'deki tüm icralık dosyaları görebileceğinden, banka tercihinin değişmesi zor görünüyor. Bu nedenle, promosyon ihalesinde 300 bin lira gibi, beklentiyi çok yüksek tutan taleplerin olası görünmediğini şimdiden belirtmek istiyorum

