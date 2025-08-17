300 bini unutun diyor.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikMemurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.2024 iş yurdu kar payı ?Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesine ilişkin yazılan haber (Ana Sayfada Haberi)İş bırakma eylemine uymakAna sayfadaki haber silinmelidir!Yarın Kimler İş Bırakacak?Promosyon için haber konusu300 bini unutun diyor. ANA SAYFADAKİ HABER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Sözlük
Son Haberler
Traktör motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybettiGaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altındaEkonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme MasadaErzurum'dan Antalya'ya: Aile Yılı etkinlikleri Türkiye'yi dolaşıyorDünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur