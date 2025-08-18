GSB güvenlik basvurusu

Merhabalar güvenlik basvurusu için özel guvenlik olur ibareli sağlık raporu isteniyor . Ben güvenlik kartını 2021 de çıkardım , Daha önceden aldığımız rapor var sürekli gidip rapor almiyoruzki. Gidip yenidenmi rapor almamız gerekiyor

