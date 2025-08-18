Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 00:05
GSB güvenlik basvurusu
Merhabalar güvenlik basvurusu için özel guvenlik olur ibareli sağlık raporu isteniyor . Ben güvenlik kartını 2021 de çıkardım , Daha önceden aldığımız rapor var sürekli gidip rapor almiyoruzki. Gidip yenidenmi rapor almamız gerekiyor

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı RotasyonİstifaTarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

kenz 1 Şikayet et butonu 1 kumpir 1 batsça 1

Son Haberler

18 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıTraktör motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybettiGaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altındaEkonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme MasadaErzurum'dan Antalya'ya: Aile Yılı etkinlikleri Türkiye'yi dolaşıyor

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur