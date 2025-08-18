Sağlık Rapor Süreci

Arkadaşlar merhaba sağlıktan Dolayı bazen elemeler oluyor okullardan hatta benim bir arkadaşım mezuniyete birkaç gün kaldı eleme olmuştu genelde sağlık raporlarının kontrol edilmesi ve onaylanmasına ne kadar süreyi kapsıyor Çünkü yanlış hatırlamıyorsam en geç üç ay içerisinde cevap gelir deniyordu doğru mu sizce?

