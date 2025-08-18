Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 01:05
Yeni teklifi açıklıyorum

12+9

7+7

Arti aban ayliga 2000

Hadi yine iyisiniz


Ogretmendgt
Aday Memur
18 Ağustos 2025 01:14
Gerçeklik payı var mı sallamasyon mu?

Rahatsız 1
18 Ağustos 2025 01:16

Bundan fazlası gelmez


Adaletayd
18 Ağustos 2025 01:38

Buçuk yoksa biz yokuz. İlk zam 12,5+ powerbank ikinci zam 9,5+ çanta +Ali başkana 1 sıra vekillik

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen18 Ağustos İş Bırakma EylemiSosyal Denge TazminatıHangi Kazanımlar Alındı ?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur Masaya Değil Sahaya Çıkİlave derece hakkını memurlar net haber yapmalıKamu İşçisi ile Memur

Sözlük

kumpir 1 kenz 1 batsça 1 Şikayet et butonu 1

Son Haberler

18 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıTraktör motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybettiGaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altındaEkonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme MasadaErzurum'dan Antalya'ya: Aile Yılı etkinlikleri Türkiye'yi dolaşıyor

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur