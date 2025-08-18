Yeni teklifi açıklıyorum

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memurla dalga geçilmesiAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen18 Ağustos İş Bırakma EylemiSosyal Denge TazminatıHangi Kazanımlar Alındı ?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur Masaya Değil Sahaya Çıkİlave derece hakkını memurlar net haber yapmalıKamu İşçisi ile Memur
Sözlük
Son Haberler
18 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıTraktör motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybettiGaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altındaEkonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme MasadaErzurum'dan Antalya'ya: Aile Yılı etkinlikleri Türkiye'yi dolaşıyor
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur