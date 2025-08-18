Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 07:39
Promosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta?
İhale bugün saat kaçta, hangi sendika Canlı yayın olacak mı?

gençadam06
Aday Memur
18 Ağustos 2025 07:47
şartnamede yazıyor okuyabilirsin

fjafja
Memur
18 Ağustos 2025 07:52
Saat 10.25 yazıyor da canlı paylaşan bir yer olacak mı?

gençadam06
Aday Memur
18 Ağustos 2025 08:04
hayır
fjafja, 2 saat önce
Saat 10.25 yazıyor da canlı paylaşan bir yer olacak mı?

Bennn0
Aday Memur
18 Ağustos 2025 08:21

yanlış hatırlamıyorsam sendika temsilcileri bilgi veriyordu ne olduğunu


Alp340626
Memur
18 Ağustos 2025 08:43
umarım dağ fare doğurmaz adalet ve emniyet sonuna kadar fazlasını haketti uğraştı bakalım ne olacak 120_130 bini rekor diye ilan etmezler umarim

sevgi ve aşk
Daire Başkanı
18 Ağustos 2025 08:57

Bankalara ortalama kişi başı 72 Bin lira para akışı sağlanıyor. ATM'den ücretsiz günlük çekim 20 Bin lira Promosyonlar 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatacak. Bankalar için son teklif 18.08.2025 saat 10:25.

