Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Ağustos 2025 08:40
%20 fazla ek ödeme

Arkadaşlar bir hastanenin veznesinde çalışıyorum hastalardan para alıp veriyorum. Ek ödeme yönetmeliğinde olan mutemetlik yapanların %20 fazla alma avantajından yararlanabiliyor muyum. Hastane hayır diye cevap veriyor.


Kamupersoneli42
Aday Memur
18 Ağustos 2025 08:55

Sen mutemet değilsin ki

Toplam 1 mesaj

