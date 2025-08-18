Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
sağlık nedeniyle tayin hakkında yardıma ihtiyacım var

Merhaba, bulunduğum kurumda tayinlerde zorluk yok isteyen herkesi gönderdiler, hatta torpili olanları bir gün içinde başka şehirlere gönderdikleri oldu. Fakat benim tayinimi kabul etmiyorlardı. Geçen hafta bacağımı kırdım ve şuanda kendi başıma yürümem bile çok zor yaklaşık 2-3 ay bu şekilde bir süreç geçireceğim. Elimde heyet raporum da var. Sağlık nedeniyle memleketime tayin isteyeceğim yine reddetme ihtimalleri var mı? Reddederlerse nasıl bir süreç işlemem gerekiyor, şikayet edebilir miyim?

