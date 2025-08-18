Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?

Konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum ama bekar/boşanmış memur kız evlat ölen annesinden ya da babasından maaş alır mı?


Muzaffer145314
Aday Memur
18 Ağustos 2025 09:59

Kendi sigortalılık durumunuz nedeniyle ölüm aylığı almanız mümkün değil Hanımefendi


cansumim
Aday Memur
18 Ağustos 2025 10:23

emekli sandığı olduğundan mı SGK lı olunca alınıyor çünkü

Muzaffer145314, 3 saat önce

Kendi sigortalılık durumunuz nedeniyle ölüm aylığı almanız mümkün değil Hanımefendi


VHKİ-MEB
Şef
18 Ağustos 2025 11:44
Çalışıyorsa yetim maaşı nasıl alacak?

fakir.adam
Şube Müdürü
18 Ağustos 2025 12:21

sgklı ne yahu? çalışan herkes sgklı. bağkur emekli sandığı fark etmez. alamazsınız yardım.

