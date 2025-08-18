Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 10:00
ilan ve reklamlar azaltılmalı

ve yahut biçim değiştirmeli, sayım memurlar net yetkilileri

bu şekilde bu siteden haber okumak imkansız hale gelmiş, açılan her sayfada ekrana reklam geliyor, buna bir çözüm bulun

elbette reklam alın ama bu şeklide siyeti kullanamıyoruz reklamlar ortada değil kenarda dursun

sıkıldım vallahi


Pelinin1
Daire Başkanı
18 Ağustos 2025 10:03

kapatmak için bir tık da yetmiyor bir kaç yere tıklamak gerekiyor

bir de kenarda şey yazıyor ödüle 3 saniye

şaka mı bu?

haber okumamız bize ödül mü?

buna bir çözüm derhal bulunsun

reklamlar çığrından çıkmış burda


Pelinin1
Daire Başkanı
18 Ağustos 2025 10:05

reklamdan sorumlu arkadaşa sesleniyorum

arkadaşım bak benden söylemesi yakında seni işten atarlar bak benden söylemesi

bu nedir asabım bozuldu her ekranda 3 kere tıklayıp 10 saniye bekliyorum

Toplam 2 mesaj

