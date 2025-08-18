Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 10:13
Memurlar.net Memuru Temsil Etmiyor
Memurlar için çok önemli olan bu günlerde ne bir memura destek haberi ne de iş bırakma eylemi ile ilgili adam akıllı bi haber yok anca reklam anca reklam Memurlar.net kullanıcıları olarak artık başka platforma geçme zamanımızın geldiğini düşünüyorum Memurların hakkını savunan bir platforma varmıdır bildiğiniz bir platform ?

Lalo Salamanca
Şef
18 Ağustos 2025 10:17

Edip Üzen diye bir editörü var bu sayfanın bugün paylaşım yapmış greve katılan memura soruşturma açılacak diye, bildiğin memurun gözünü korkutmaya çalışıyor, bırak desteği elinden gelse memuru suçlayacak, grev ile ilgili doğru dürüst haber bile yapmamalarına şaşmalı


hsynkrt33
Aday Memur
18 Ağustos 2025 10:19
memurlar net hükümet yanlısı bir kuruluş zaten. Sadece adı memurlar. bunu bilmeyen yoktur

meeemurrbeyy
Memur
18 Ağustos 2025 10:51

memur senli çünkü ondan haberleri de hükümet yanlısı


redsabbath
Şef
18 Ağustos 2025 10:54

Burda çok güzel bir iş imkanı var. Bilgisi vakti niyeti olan, memur haber sitesi ve forum sayfası açar sitesini güzel yönetirse buradan çok büyük pay-tık kapar. Malesef yıllarıdr böyle bir girişimci yok. Kimse buradan memnun değil el mahmum giriyor. alternatif yok

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkHangi Kazanımlar Alındı ?Sosyal Denge TazminatıYeni teklifi açıklıyorum2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKamu İşçisi ile Memur

Sözlük

ölü dil 1 makyavelizm 1 batsça 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 sosyal medya üzerinden 1 diyojen 1 Şikayet et butonu 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 umurumda değil 1 kumpir 1

Son Haberler

Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararıKadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamadaHer üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandıBalıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur