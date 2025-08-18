Memurlar.net Memuru Temsil Etmiyor

Memurlar için çok önemli olan bu günlerde ne bir memura destek haberi ne de iş bırakma eylemi ile ilgili adam akıllı bi haber yok anca reklam anca reklam Memurlar.net kullanıcıları olarak artık başka platforma geçme zamanımızın geldiğini düşünüyorum Memurların hakkını savunan bir platforma varmıdır bildiğiniz bir platform ?

