Bakanlığın adaleti

Müşteki olarak yani şikayetçi olarak ifade verdiğim soruşturmayı dilekçe hakkım engellendiği için ve kamu tedbirlerine uyulmadığı için il sağlık ve hastaneyi şikayet ettiğimden dolayı hakkımda soruşturma açtılar iki dosya birleşti aylıktan kesme cezası verdiler ancak ceza disiplin kurulunda iptal edildi aynı soruşturma da farklı bir ile tayini kişi ve kurum için sağlıklı olacak denilerek iller arası tayinim yapıldı yani 3. Bölge b grubundan 2. Bölge e grubuna sürüldüm herhangi bir suçum yüz kızartıcı olayım olmadığı halde liyakatsize liyakatsiz hırsıza hırsız dediğim için şikayet ettiğim olayları konuları inceleme gereği dahi duymadan daha doğrusu koltuk korkusuyla olayların üstünü kapatarak sürdüler bir de dalga geçer gibi aylıktan kesme cezasini iptal ediyorlar ona rağmen sürüyorlar sağlık bakanlığı pişmanlıktır . Sorun yaşadığınız durumlarla alakalı dilekçe vermeyin sorun cihazsa bozun abi kişiyse gidin dövün saygılı edepli olup sorunları dilekçe ile vermek kimseyle kavga etmemek sağlık bakanlığında prim yapmıyor. Sorunlarınızı sadece torpil ve tehditle çözebilirsiniz 6 yıllık memur olarak size tavsiyem budur saygılarımla