Memur Greve Gitti

galiba tüm yurtta memurlar grevde ve olması gereken oluyor .. bende tüm kalbimle destekliyorum .. ne yazık ki yasalar bize engel .. polisler olarak memur arkadaşlarımıza en azından sosyal mecra da destek olmalıyız

