Korkmayın İş Bırakın.!

18 Ağustos 2025
Bu memlekette Devletin tek gelir kaynağı Memurlardır.! Aksini kimse iddia edemez.! Memur olmasa Devlet 1 kuruş vergi alamaz.! Memur Devlete değil, Devlet Memura muhtaçtır.! İş bırakınca Yok amirler soruşturma açar, yok Mobing uygular, yok yer değiştirir gibi korkulara kapılmayın..kimse bi b.k yapamaz. Amirin tuzu kuru tabii.Memur 52/53 alırken Amir Müdür 80 90 alırsa tabii iş bırakılmasını istemez aman kendisine birşey olmasın diye.! Memur kaybedeceğini kaybetmiş zaten, 30 bin kira verip geri kalan 22 23bin lira ile geçin diyen Hükumete tepki göstermenin zamanı geldi de geçiyor.!!!


Kira fiyatlarına narh uygulanmalıdır.

