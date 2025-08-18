Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 11:44
2028 Banka Promosyonu Ana Konu
2025 promosyonu 90.000 TL ile sonuçlandı hayırlı olsun şimdi 2028 yılına yoğunlaşalım ben 150.000 TL ile büyük kazanım olacağını düşünüyorum bakalım zaman ne gösterecek.

Sevdaamm12
Aday Memur
18 Ağustos 2025 11:45

Kesinleşti mi 90 bin?


Xxpcp123
Aday Memur
18 Ağustos 2025 11:45

Beklentim 600.000 tl 2028 promosyonunda. + 1 fiat egea


üst devre
Memur
18 Ağustos 2025 11:46

Togg verilecekmiş merkezden öyle diyorlar


feridunemeksiz
Şef
18 Ağustos 2025 11:46
bir de bildiğiniz gibi seçim var kesenin ağzı dahada açılabilir

simdireklamlar
Aday Memur
18 Ağustos 2025 11:53

Arkadaşlar net bilgi geldi. 2028de kim ne kadar promosyon istiyorsa o kadar verecekmiş bankalar.


quattro6
Aday Memur
18 Ağustos 2025 11:53
Ne yiyip, ne içiyorsunuz 2028'in promosyonu için boşa konu açıyorsunuz.

çokçalışan
Aday Memur
18 Ağustos 2025 11:53
Boş muhabbet ediyorsnz daha 100 bile alamadınız şimdiden 2028 ne alaka işiniz gücünüz yok mu

YasinBey33
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:11

Yaw ne kadar boş beleş adamlarsınız. Memur olmussunuz ama halen beyniniz kreş cagindaki cocuklar gibi burada bir kaybediş var halen beyin gelisim cagini tamamlamamis cocuklar gibi sacma salak sözde espriler yapiyorsunuz.


Kovertugrul
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:15

hahahaha başlığa bak siz iyi değilsiniz be kardeşim


Martiniz
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:16
bu memurlara 90 bile çok aq muhabbete bak
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta? 300 bini unutun diyor. Yarın Kimler İş Bırakacak?İş bırakma eylemine uymak2024 iş yurdu kar payı ?2028 Banka Promosyonu Ana KonuPromosyon ihalesi ertelendiAna sayfadaki haber silinmelidir!Memurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.

Sözlük

diyojen 1 umurumda değil 1 batsça 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 şiir 1 kumpir 1 ölü dil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 makyavelizm 1 j harfi 1

Son Haberler

Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararıKadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamadaHer üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandıBalıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur