Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 12:37
Promosyon ihalesi ertelendi

Vakıfbank tarafından verilen 90 bin TL bakanlık ve yetkili sendika tarafından yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle ihale ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu süreçten sonra bizlere düşen ATM ve banka şubesi şartının kaldırılmasını istemek ve bu yönde etkinlik yapmaktır.

Saygılarımla.


herky
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:42
Eyvallah kayıhan

Pandastiko
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:43

Diğer bankaların teklifi yok mu


E.Kayı Han
Editor
18 Ağustos 2025 12:47

Arkadaşlar Türkiye de 764 tane adli ve idari yargı binası bulunmakta. Bugün bir atmnin kurulması bankaya atmnin konulacağı yere ödenecek kira ve bakım ücretleri hariç 450 ile 600 bin lira arasında bir miktara mal oluyor. Bu miktar bankalar için büyük külfet.

Yine bakanlık merkezine açılacak şube de bankalara ciddi rakamlara mal oluyor.

ATM ve şube şartının kaldırılması diğer bankaların teklif miktarlarını artıracaktır. Örneğin iş Bankası. 85 bin TL de kalmazdı daha yukarılara çıkardı.

Bu nedenle bu şartın kaldırılması gerekmektedir.


v3ron
18 Ağustos 2025 12:49
hangi güne ertelendi ?

E.Kayı Han
Editor
18 Ağustos 2025 12:50

Bu konuda bilgim yok bilgi alırsam paylaşırım.

v3ron, 7 dk. önce
hangi güne ertelendi ?

cybernetic
Şef
18 Ağustos 2025 12:51
açıkcası 6 senedir maaş yattığı gibi çekiyorum. ne bir eksi hesabım ne de kredi kartım var ilgili bankadan.

E.Kayı Han
Editor
18 Ağustos 2025 12:55

Bende maaş yatar yatmaz üç yıldır başka bankaya gönderiyorum.

cybernetic, 5 dk. önce
açıkcası 6 senedir maaş yattığı gibi çekiyorum. ne bir eksi hesabım ne de kredi kartım var ilgili bankadan.

cbedir
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:55

Ortada bir çarşamba günü iddiası dolaşıyor ama ne olacak bilemiyorum.

v3ron, 7 dk. önce
hangi güne ertelendi ?
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta? 300 bini unutun diyor. Yarın Kimler İş Bırakacak?İş bırakma eylemine uymak2024 iş yurdu kar payı ?2028 Banka Promosyonu Ana KonuPromosyon ihalesi ertelendiAna sayfadaki haber silinmelidir!Memurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.

Sözlük

makyavelizm 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 zerdeçal 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 ölü dil 1 umurumda değil 1 batsça 1 j harfi 1 şiir 1 kenz 1

Son Haberler

Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararıKadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı son aşamadaHer üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandıBalıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur