Promosyon ihalesi ertelendi

Vakıfbank tarafından verilen 90 bin TL bakanlık ve yetkili sendika tarafından yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle ihale ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu süreçten sonra bizlere düşen ATM ve banka şubesi şartının kaldırılmasını istemek ve bu yönde etkinlik yapmaktır.

Saygılarımla.