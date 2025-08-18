Promosyon destek

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Bugün adalet bakanlığı olarak bizlere en yüksek 90.000 teklif verildi yarın sizin de sözleşmeniz olacak bir çoğunuz borç içindesiniz bizde borç içindeyiz ekonomik koşullar yüzünden.

Sizlerden destek istiyoruz. Bize (hakim savcılar da dahil) bu komik rakamı reva gören sarı banka yarın size de komik bir rakamla gelecektir. Destekleriniz önemli.

BU KONUYU KAPATMA ADMİN BUGÜN KAPATMA EN AZINDAN.


3misfortune
Aday Memur
18 Ağustos 2025 12:52

#VakıfbankAdaleteGel


karabatak28
Aday Memur
18 Ağustos 2025 13:13
yapılacak tek şey var o zaman bütün kartları kapat paranı 15 hemen Çek bakalım ne yapacaklar o zaman

Ppllss
Aday Memur
18 Ağustos 2025 13:18
mobil uygulamadan bir yıldız verin arkadaşlar bankalar burayı önemsiyor

senpaituyum
Memur
18 Ağustos 2025 13:25
tüm kartları kapatıp ilk maaş günü direk parayı başka bankaya atsın yüzbinlerce çalışan vallahi promosyonu tekrar görüşüp 2 katı yaparlar . sendika başkanlar müdürler değil o sarı bankadan maaş alan yüzbinler yapar bunu .

3misfortune
Aday Memur
18 Ağustos 2025 13:36

Kart kullanma

Esnek hesap kullanma

Kredi çekme

Özel bankalardan bu işlemleri daha uyguna bile yaparsın

Sarı banka kendini bulunmaz hint kumaşı zannediyor

Personel zorda kaldığı için böyle e


karabatak28
Aday Memur
18 Ağustos 2025 14:22
bizi bu bankaya mahkum edenleri Allah kahretsin resmen bizi ele geçirmiş banka dalğa geçiyorlar ya yazık bize bunu reva görüyorlar
