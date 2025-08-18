Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


18 Ağustos 2025 13:08
18 Ağustos Eylemi hakkında

Sözleşmeli personelde, memurlar gibi sendikaya uye olabilir sendikal haklara sahiptirler. 18 Ağustos 2025te tüm sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldığından Sözleşmeli personel'in bu eyleme katılma hakkı var mıdır? Eyleme katılırsa herhangi bir olumsuz durum yaşanır mi

