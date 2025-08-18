Geriye dönük fazla ödenen kira talebi

2023/2024 dönemi %100 zam yapıldı (üst sınır %25 olması gerekirken)

2024/2025 dönemi %150 zam yapıldı (üst sınır %60 olması gerekirken)

2025/2026 dönemi %75 zam yapıldı (üst sınır %40 olması gerekirken)

İlk iki sene kiracı olarak bende bir şey demedim piyasada her şeyin fiyatı çok fazla arttığı için lakin bu son zamla ev sahibim yine tüfe oranına uymadı ve ev kiram piyasada yeni kiralanan evlerin bile bariz üstüne çıktı. Eğer önümüzde ki senede bu şekilde fazla bir zam yaparsa geriye dönük fazla verdiğim kiraları talep etme hakkım var mı acaba ?

Ev sahibi ile aramızda yeni bir sözleşme ve yazılı beyan falan yapmadık sadece sözlü olarak gerçekleşti, gönderdiğim bütün kiraların dekontu bulunuyor.

Bu durum hakkında bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler.