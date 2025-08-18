Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


18 Ağustos 2025 13:12
Geriye dönük fazla ödenen kira talebi

2023/2024 dönemi %100 zam yapıldı (üst sınır %25 olması gerekirken)

2024/2025 dönemi %150 zam yapıldı (üst sınır %60 olması gerekirken)

2025/2026 dönemi %75 zam yapıldı (üst sınır %40 olması gerekirken)

İlk iki sene kiracı olarak bende bir şey demedim piyasada her şeyin fiyatı çok fazla arttığı için lakin bu son zamla ev sahibim yine tüfe oranına uymadı ve ev kiram piyasada yeni kiralanan evlerin bile bariz üstüne çıktı. Eğer önümüzde ki senede bu şekilde fazla bir zam yaparsa geriye dönük fazla verdiğim kiraları talep etme hakkım var mı acaba ?

Ev sahibi ile aramızda yeni bir sözleşme ve yazılı beyan falan yapmadık sadece sözlü olarak gerçekleşti, gönderdiğim bütün kiraların dekontu bulunuyor.

Bu durum hakkında bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler.


Sakaryalı540
Şef
18 Ağustos 2025 14:51

Ne demek normal evlerin de üzerinde sen tepki göstermiş olsa idin sana bunu yapamazdı. Ne de olsa sesi çıkmıyor ver fahiş zammı ver diye düşünür. Tepki göster baktın konuşuyor ona de ki beni mahkemeye ver bakalım ne diyecek bu kansızca fahiş kira zammı isteyen ev sahipleri

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime türetmeKelime OyunuSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuDeğiştirmek istediklerim/izAmafakatlakin in günlüğü :)Geriye dönük fazla ödenen kira talebiKimin ve Nerenin Telefonu ÖğreninGülücük olsun su'dan olsun

Sözlük

diyojen 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 umurumda değil 1 Baykuş 1 sosyal medya üzerinden 1 ameliyat dikişi 1 kumpir 1 ölü dil 1 kenz 1 şiir 1

Son Haberler

Çorba; alkolmetreyi reddeden sürücüye 45 bin liraya mal olduPolise çarpıp kaçmaya çalışan avukat tutuklandı16 yaşındaki alkollü sürücü yolda yürüyen aileye çarptı: 1 bebek öldüOnarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacakOsman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur