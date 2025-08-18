Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Ağustos 2025 13:13
Ünvan değisikliği mülakat

unvan degısıklıgı mulakatta artı eksi kaç veriyorlar sınav puanının???


ahmet232
Aday Memur
18 Ağustos 2025 15:01

genelde aynı puana yakın verildiği söyleniyor hocam daha önceki girenlerden aldığım bilgiler bu yönde örneğin 70 alana 72 veya 69 70 civarı verilmiş genelde sıralamalar korunmuş

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PromosyonÜnvan Değişikliği ve Disiplin Ceza DurumuAlt bölge tayiniPromosyon Hakkında Son Konu BaşlığıTeşvik ?%20 Fazla ek ödemeSözleşmeli Sağlık Personelinin Maaşı Eksik mi Yatıyor?Ünvan değisikliği mülakat2025 Ünvan Değişikliği TDSCan Güvenliği Nedeniyle Tayin

Sözlük

diyojen 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 umurumda değil 1 Baykuş 1 sosyal medya üzerinden 1 ameliyat dikişi 1 kumpir 1 ölü dil 1 kenz 1 şiir 1

Son Haberler

Çorba; alkolmetreyi reddeden sürücüye 45 bin liraya mal olduPolise çarpıp kaçmaya çalışan avukat tutuklandı16 yaşındaki alkollü sürücü yolda yürüyen aileye çarptı: 1 bebek öldüOnarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacakOsman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur