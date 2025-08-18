Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Promosyon teklifine tepki olarak banka ürünlerini iptal etmek lazım

kredi kartı ek hesap vs bunları iptal edip SS alarak X te paylaşım yapsın herkes. Omayan da banka uygulamasına tek yıldız verip SS i paylaşsın. Bu kadar az tekliflere verilecek tepki budur. Ben sağlık bakanlığındayım ama sizin emeğinizin karşılığı bu kadar az olmamalı.


Yusuf paşa
Aday Memur
18 Ağustos 2025 13:56

dediklerinin hepsini yaptım tepkimi gösterdim


EVEREST8848
Memur
18 Ağustos 2025 13:58
+1

fani_madida
Daire Başkanı
18 Ağustos 2025 14:00

Eğer hala yapmayan varsa kabahatlidir zaten.. birlik olup tepki göstermez iseniz banka imkanı yok aksiyon almaz.

Özellikle kredi kartı, varsa eksi hesap kapatilmali, maaş anında başka bir bankaya aktarılmalı, topluluk bu şekilde hareket ederse banka teklifini yükseltmek zorunda kalır,.şu 3-4 günlük süreç önemli.


üst devre
Memur
18 Ağustos 2025 14:03

mesela hangi bankaya? daha düşük teklif edene mi yoksa hiç ihaleye girmeyene mi? Burada en az suçlu vakıfnbank, diğer bankalar adam gibi teklif verse vakıf ona göre teklifini yükseltirdi. 2.en yüksek teklifin 85 olduğu yerde adamlar neden 150 ya da 200bin versin ki?

kasırga1453
Memur
18 Ağustos 2025 14:13

nasıl olacak o dediğiniz. herkes en kötü -100 binde, kredi kartları patlamış. mantıklı bir şey söyleyin.


mustafa07
Aday Memur
18 Ağustos 2025 14:28
imkanı olan yapsın arkadaşlar.. zaten amaç sizin gibi durumda olanları kollamak..
baygizli
18 Ağustos 2025 14:32

Bankanın kullanmış olduğum bazı hizmetlerini( kredi kartı, otomatik ödeme, eksi hesap vb) çağrı merkezi kanalı ile promosyon teklifine tepki olarak kapattığımı belirttim. Biraz param vardı başka bankaya havale ettim.


Titiz33
Aday Memur
18 Ağustos 2025 14:33
kapatacak durumu olmayan da uygulamaya yorum yapıp yıldızı düşük versin

sait okumuş
Aday Memur
18 Ağustos 2025 15:04
Bende kapatacağım kredi kartını borcunu ödeyeyim. Lanet olsun böyle bankaya

Ab102476
Aday Memur
18 Ağustos 2025 15:41

Ben de kredi kartımı kapattım. Eksi hesabımı da kapatmak isterdim ama eksi hesaptayım. :-(

