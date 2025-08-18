Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 14:30
Mağdur olacaklarmış

'Memurun greve gitmesi halkı mağdur ediyor.' tarzı düşüncelerinizi kendinize saklayın. İşçiler greve giderken böyle bir şey dediniz mi? Kaldı ki, grevin amacı birilerini mağdur etmektir zaten. Sen,ben,o, bu mağdur olmasa grev yapan kişinin tepkisi nasıl anlaşılacak?


mmr-26
Memur
18 Ağustos 2025 15:00

öncelikle bu eylem grev değil iş bırakma. daha geçen hafta memurların maaşınızı ben ödüyorum diyen yavşak mağdur olsa da olur.


cetek
Şube Müdürü
18 Ağustos 2025 15:33

Aynı saçmalığı doktor grevlerinde de yapmışlardı. Vatandaş mağdur olacak ki yöneticiye bu durumu düzeltmek diye şikayet edecek. Yönetici de çalışanların haklarını arttırarak eylemi bitirmeye çalışacak. Grev dediğiniz budur.


egop0
Memur
18 Ağustos 2025 15:33

İş bırakma eylami sadece bugünle kalmamalı tüm haftaya yayılmalı.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumBugün yeni teklif gelecek mi?Borç batağımdayım. Cebimde param kalmadı.%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıSaat 18:30'daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tl2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?

Sözlük

ben yoldan gönüllü çıktım 1 Baykuş 3 ölü dil 1 şiir 1 j harfi 1 ameliyat dikişi 1 sosyal medya üzerinden 1 makyavelizm 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 zerdeçal 1

Son Haberler

İDDK, Samanyoluhaber.com Haber Sitesine Sıkça Giriş Yapılmasını Tek Başına Delil Saymadı20 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıTaziye evinde husumetliler arasında kavga: 1 ölüKanal çalışmasında üzerine ağaç devrilen 75 yaşındaki işçi öldüMEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur