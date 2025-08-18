Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 14:30
Mağdur olacaklarmışmış
'Memurun greve gitmesi halkı mağdur ediyor.' tarzı düşüncelerinizi kendinize saklayın. İşçiler greve giderken böyle bir şey dediniz mi? Kaldı ki, grevin amacı birilerini mağdur etmektir zaten. Sen,ben,o, bu mağdur olmasa grev yapan kişinin tepkisi nasıl anlaşılacak?

mmr-26
Memur
18 Ağustos 2025 15:00

öncelikle bu eylem grev değil iş bırakma. daha geçen hafta memurların maaşınızı ben ödüyorum diyen yavşak mağdur olsa da olur.


cetek
Şube Müdürü
18 Ağustos 2025 15:33

Aynı saçmalığı doktor grevlerinde de yapmışlardı. Vatandaş mağdur olacak ki yöneticiye bu durumu düzeltmek diye şikayet edecek. Yönetici de çalışanların haklarını arttırarak eylemi bitirmeye çalışacak. Grev dediğiniz budur.


egop0
Memur
18 Ağustos 2025 15:33

İş bırakma eylami sadece bugünle kalmamalı tüm haftaya yayılmalı.

