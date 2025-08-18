Mağdur olacaklarmışmış

'Memurun greve gitmesi halkı mağdur ediyor.' tarzı düşüncelerinizi kendinize saklayın. İşçiler greve giderken böyle bir şey dediniz mi? Kaldı ki, grevin amacı birilerini mağdur etmektir zaten. Sen,ben,o, bu mağdur olmasa grev yapan kişinin tepkisi nasıl anlaşılacak?

