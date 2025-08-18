Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 15:12
Disiplin Cezası ve Ünvan Değişikliği

Merhabalar Sağlık Bakanlığında Çalışıyorum Almış olduğum 2 adet disiplin cezam var aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası var bu yıl kurumca yapılan ünvan değişikliği sınavına girdim puanımda istediğim ünvanı değiştirmeye yetiyor gözüküyor bu disiplin cezaları mülakatta elenmeme sebep olurmu mevzuatta engel bir durum yok daha önce böyle bir durum yaşayan veya duyan varmı

