Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr


18 Ağustos 2025 16:07
öğretim görevlisi kadro özlük haklarında gelişme var mı ?

selamlar,

hep akademisyen olmak istemiştim üniversitede. sonrasındada hayallerim arasında bu var olmaya devam etti. Ne var ki, bazı tecrübeler ile internetten okuduklarım bana resmi anlamda yapmama bi şekilde engel oldu. şuanda kadrolu öğretmenim. 5 yılımı da doldurdum. merak ettiğim 2 şey var.

ben tezli yl yarıda bırakmıştım dolayısı ile tecrübe isteyen durumlarda sanırım (tezli yl eşittir 5 yıl ) tecrübe şartını sağlıyorum. çünkü alanımda kamuda 5 yıl ders verdim. öncve bu bilginin teyit edilmesini rica ediyorum (doğru ise)

diğer soruda (çok önemli, aslında başlık konusu) öğretim görevlileri bildiğim kadarı ile eskiden, sözleşmeli olarak başlamaktalardı sonrasında yani şuan da durum nedir bilmiyorum. hani şansım olursa öğretim görevliliğine geçiş şuan da mevcut koşullar altında ne derece mantıklı olur bilmiyorum.

şunu istemiyorum : diyelim "üniversitede bir biriki akademisyenle anlaşamadım (fikren) o zaman tamam sizin kadronuz bitti veya tehlikede" bu durumu yaşamak istemiyorum.

bazı diğer bilgiler: 2018 den kalma yabancı dil (yökdil) 86.

2022 den kalma yds puanım 51. (ingilizce)

arapça da bilmekteyim (sanırım b1- b2 düzeyinde yarın bir sınavım var bunla alakalı)

ayrıca 2023 ielts (british council) academic : 5.5 (B2 )


ta345
Şef
18 Ağustos 2025 16:10

başlık muhtevasında bu da işe yarar bir bilgi olur mu bilmiyorum: elsevierin bir dergisinde peer (hakem) olarak görev almıştım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemYüksek lisans mezunuyum araştırma görevlisi olabilir miyimBölüm başkanlığından feragat etmek2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2025 Ekim Doçentlik Başvuruöğretim görevlisi kadro özlük haklarında gelişme var mı ?Doçent adayları hakkında yapılan bilimsel araştırma ve yayın etiği incelemeleri

Sözlük

kumpir 1 j harfi 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 diyojen 1 ameliyat dikişi 1 şiir 1 batsça 1 makyavelizm 1 zerdeçal 1 umurumda değil 1

Son Haberler

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktıAli Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlışTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybettiBakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sordukPolis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur