öğretim görevlisi kadro özlük haklarında gelişme var mı ?

selamlar,

hep akademisyen olmak istemiştim üniversitede. sonrasındada hayallerim arasında bu var olmaya devam etti. Ne var ki, bazı tecrübeler ile internetten okuduklarım bana resmi anlamda yapmama bi şekilde engel oldu. şuanda kadrolu öğretmenim. 5 yılımı da doldurdum. merak ettiğim 2 şey var.

ben tezli yl yarıda bırakmıştım dolayısı ile tecrübe isteyen durumlarda sanırım (tezli yl eşittir 5 yıl ) tecrübe şartını sağlıyorum. çünkü alanımda kamuda 5 yıl ders verdim. öncve bu bilginin teyit edilmesini rica ediyorum (doğru ise)

diğer soruda (çok önemli, aslında başlık konusu) öğretim görevlileri bildiğim kadarı ile eskiden, sözleşmeli olarak başlamaktalardı sonrasında yani şuan da durum nedir bilmiyorum. hani şansım olursa öğretim görevliliğine geçiş şuan da mevcut koşullar altında ne derece mantıklı olur bilmiyorum.

şunu istemiyorum : diyelim "üniversitede bir biriki akademisyenle anlaşamadım (fikren) o zaman tamam sizin kadronuz bitti veya tehlikede" bu durumu yaşamak istemiyorum.

bazı diğer bilgiler: 2018 den kalma yabancı dil (yökdil) 86.

2022 den kalma yds puanım 51. (ingilizce)

arapça da bilmekteyim (sanırım b1- b2 düzeyinde yarın bir sınavım var bunla alakalı)

ayrıca 2023 ielts (british council) academic : 5.5 (B2 )