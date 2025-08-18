Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


18 Ağustos 2025 16:09
Reklam çokluğu

Sayın Memurlar.net yönetimi...

Her sayfa değişimine onlarca reklam göstermeniz site faaliyetlerini azaltıyor. Kendi adıma söyleyeyim platform iyice değişik bir şekil aldı reklamlar yüzünden.

Haklı olabilirsiniz kazanç sağlamak için reklam alabilirsiniz lafım olmaz ama her sayfa geçişimde sürekli reklam görmek istemiyorum

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Kelime türetmece oyunugüven duygumuzu yeniden kazanabilirmiyiz

Sözlük

zerdeçal 1 umurumda değil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 şiir 1 batsça 1 ölü dil 1 Şikayet et butonu 1 j harfi 1 diyojen 1 ameliyat dikişi 1

Son Haberler

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktıAli Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlışTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybettiBakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sordukPolis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur