Özelde çalışılan yıllar derece kademeye işler mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Kuşa dönen ek derslerSeminerler online olmalıYüzdelik zam az olursa ek ders yine yükselmeyecekAdalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMüdür yetkililik ve görevlendirme idarecilerEk Ders Puantajı E-Devlet'ten Görülebilmeli
Sözlük
Son Haberler
Damada görülmedik işkence: Vinçle kaldırıp, çiftetelli oynattılarBeyoğlu Belediye Başkanı Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktıAli Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlışTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybettiBakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur