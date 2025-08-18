Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Ağustos 2025 16:38
Özelde çalışılan yıllar derece kademeye işler mi?

10 ay özel okulda çalıştığım bir dönem oldu, kademeye işler mi bu durum?


komodin bahattinn
Memur
18 Ağustos 2025 17:41
uzmanlikta başöğretmenlikte sayılır.

Kuskusuz
Genel Müdür
18 Ağustos 2025 17:49

Maalesef Hocam özelde çalışılan yılların sadece 3te2si sayılıyor. Aylar sayılmıyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Kuşa dönen ek derslerSeminerler online olmalıYüzdelik zam az olursa ek ders yine yükselmeyecekAdalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMüdür yetkililik ve görevlendirme idarecilerEk Ders Puantajı E-Devlet'ten Görülebilmeli

Sözlük

ben yoldan gönüllü çıktım 1 diyojen 1 sosyal medya üzerinden 1 umurumda değil 1 ameliyat dikişi 1 ölü dil 1 şiir 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 j harfi 1 makyavelizm 1

Son Haberler

Damada görülmedik işkence: Vinçle kaldırıp, çiftetelli oynattılarBeyoğlu Belediye Başkanı Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktıAli Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlışTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybettiBakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur