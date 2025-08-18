Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Saat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tl
Benim tahminim şahsen böyle. Haaa aile yılında eş yardımı ve çocuk yardımıda mutlaka artırılması gerken en önemli unsurdur . Devlet aileye değer vermek istiyorsa; önce maddi olarak aile desteğini artırması gerekmektedir.

%12 + 2000 TL


ben de tahmin yapayım. 13+8 7+7 bunun yanında 2500 lira tabana ek. Ben bir de farklı bir kalemden bütçeyede çok zora sokmayan bir kalemden zam bekliyorum bu da eş ve çocuk yardımı olur bana göre, eş için ek 1000, çocuklar için de ek 500 lira zam bekliyorum Bir ihtimal şuan yüyrlükte olan 3. çocuk 5 bin lira tüm 3 ve üsünde olan çocukjlar için 6 ya da 11 yaşına kadar uygulanabilir. kanundan 1 gün önce doğan ile 1 gün sonra doğan 3. çocuklar arasında çok fazla destek farkı var. Aslında en güzeli her bir çocuk için 5 bin lira 18 yaşına kadar verilmelidir.

Başka kalemleden zam, iyileştirme beklemiyorum.


Oransal olarak %2 arttırsalar bile bir anlamı yok ,enflasyon farkı daha fazla gelir tabana zam şart


Senin tahminini merak eden oldu mu la?

12+8, 6+6. Ek 2000 TL ve eş ile çocuk yardımında maksimum +1000 TL

