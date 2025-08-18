Emniyette Polislerin Suç ve Suçluyla etkin mücadele edebilmesi için öneriler.

Toplumda özellikle çocuklar ve gençler arasında suç işleme oranları yüksek. Bu Suç ve Suçluyla mücadelede savcılığı ve emniyetin polislerini etkin görev yapmaya mecbur kılar. Bu durumda Polislerin etkin görev yapmasının önündeki engeller nelerdir neler yapılması gerekir, buyrun bir beyin jimlastigine!

Benim onerim;

1- Savcılığın bütün kırtasiye ve sekreterlik işlerini polislerden beklemesi gerekir, bu işleri çok agirlastiriyor, Polisleri olayla ilgili en başta iyi olay tutanakları yazıp savcılığa üst yazıyla gondermeli.

2- Polislerin iş garantisini ve özgüvenini bitiren 7068 Disiplin KHK sı İptal edilmeli, 657 sayılı DMK disiplin hükümleri uygulanmalı.

3- Polisleri ezen aşırı uzun mesai saatleri düşürülmeli ve etkin çalışma sağlayan bir emniyet vardiya sistemi standardı oluşturulmalı.

