Merhaba ben bir kurumun sözleşmeli personel ilanına başvurmuştum. Mülakata girdim çok şükür geçtim. Asıl kişiler içerisndeyim. Evraklarımı da teslim ettim. Kariyer kapısında yerleştirme aşaması yazıyor. Bu kesin atamam yapılır demek mi yoksa hala atama yapılmama gibi bir durum söz konusu mudur? Evraklardan önce güvenlik ve arşiv araştırması da yapılmıştı. Bilgisi olan biri varsa paylaşırsa çok sevinirim.

