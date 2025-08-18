Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 18:22
MEMURUN HALİ NE OLACAK?

Toplu sözleşmede 2026 yılında %80-90 gibi bir rakam beklerken gelen teklif %16.

2027 yılında %50 beklenirken %8 de kaldı. :)

Yetkili sendika tarafından talep edilen, yemek, yol ücreti, bayram ikramiyesi gibi ek ödemelerden hiç ses seda da yok.

Promosyon 300.000 TL beklenirken verilen en yüksek teklif 90.000 TL gibi komik bir rakam, yani dalgamı geçiliyor anlayamadım?..

Günümüzde dijital bankacılık diye bir şey var, 7 yıldır bir kere ATM den para çekmedim, şubeyede gitmedim, ATM ve şube zorunluluğu kaldırılsın gerekirse vakıfbanktan çıkılsın, emekliye 25.000 TL verilen bir ülkede ki bence ÇOK AZ, 215.000 personele sahip bir bakanlığa verilecek TABAN teklif 250.000 TL'dir.

Yorulduk.

