Yüzde 1 artış :)))

Önceki teklif Taban aylığa 1000 Tl + %10 zamdı. Şimdi dümdüz ilk 6 ay işin %11 vermişler. düşük maaş alanlar için daha kötü teklif nasıl bir ülke bu ya.

