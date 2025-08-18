Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 18:58
Yüzde 1 artış :)))

Total'de sadece yüzde 1 teklif yükselttiler iyice dalgaya vurdular işi


firatli_genclik
Genel Müdür
18 Ağustos 2025 18:59

O da enflasyon farkı zaten


v3ron
18 Ağustos 2025 19:07
Önceki teklif Taban aylığa 1000 Tl + %10 zamdı. Şimdi dümdüz ilk 6 ay işin %11 vermişler. düşük maaş alanlar için daha kötü teklif nasıl bir ülke bu ya.

Myosman12345
Aday Memur
18 Ağustos 2025 19:14
Arkadaşlar taban maaşa ne kadar zam alırsak kar diğer türlü enflasyon üzerinde zaten zam vermezler

omaryusuf
Şef
18 Ağustos 2025 19:15
taban aylık tekrardan bin verilmis değişmemiş o

Çorluilolsun
Şef
18 Ağustos 2025 19:18

Yüzde 1 çok fakir hissettiriyor ayıptır hiç böyle teklif vermesinler bi kerede açıklasınlar tiyatro bitsin


xyzs
Şef
18 Ağustos 2025 19:20

Pardon pardon yüzde 2 imiş yüzde 1 ocak yüzde 1 temmuz :)


kung585
Memur
18 Ağustos 2025 20:02

teklif: yüzde 10+6

sizin üye olduğunuz sendikanın pazarlıkla alacağına inandığınız teklif: yüzde 40+30

gerçekte hakem heyetiyle karara bağlanacak olan oran: yüzde 10+6

o yüzden suni gündemle olmayacak hayaller peşinde koşup her birinizin üye olduğu sendikadan (hiçbir sendikaya üye değilim) yüzdelik dilimi artırmasını beklemektense zaten 10+6 ile kapatılacak olduğunu bildiğimizden (veya hükümetin kafasında ne varsa hakem heyetiyle onu kabul ettireceğini bildiğimizden) ekstra olarak yüzdelik zammın yanına seyyanen istiyoruz benim akıllı geçinen kardeşlerim. 3 bin 5 bin ne kadar eklenirse kardır. siz istemezseniz dilekçe ile başvurun kurumunuza seyyanen olarak eklenen kısmı istemiyorum bana sadece yüzdelik dilimdeki zammımı verin diye :DD tepe tepe kullanırsınız zammınızı

yazmıştık. umarım almışsınızdır istediğiniz yüzdelik zamları. seyyanen düşmanları sizi :)

