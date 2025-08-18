Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Ağustos 2025 19:01
Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4

11+7+4+4 +1000 tl sebep olanlar iki cihanda gün yüzü görmesin diyecem ama bedduamız da dönüp dolaşıp bizi buluyor.


Ogretmenhanm
Memur
18 Ağustos 2025 19:06
maliyenin başında Mehmet Şimşek varken memura emekliye birşey vermez bunlar. Seçimden başka kurtuluş yok. emekli yerel seçimde cevabını verdi ama anlaşılmamış. memur olarak genel seçimlerde cevabi verilse güzel olur ama verilir mi? onu zaman gösterecek.. yaşayıp göreceğiz

Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
18 Ağustos 2025 19:18

Sendikaya üye olmaya devam sayın öğretmen arkadaşlar


mhmet22
Aday Memur
18 Ağustos 2025 19:24

Yoklama 20 dakika sürecek bundan sonra :)


envai2020
Aday Memur
18 Ağustos 2025 19:25

Elleme iyi olmuş.Surunsun sarı,memnun, soğan-ekmek severler.


TalhaEymenn
Memur
18 Ağustos 2025 19:34
1000 tl yok sanırım

karub9191
Şef
18 Ağustos 2025 19:51

1000 lira da var


eshil86
Memur
18 Ağustos 2025 19:59

1000 lira son remi teklifte yok


karub9191
Şef
18 Ağustos 2025 20:13

Var var. İyi oku haberi. Olmazsa da onların olsun.


muallim_34
Genel Müdür
18 Ağustos 2025 20:22

Aie yardımına yuzde yüz zam..

Çocuk yardımına yuzde iki yüz zam

Yabancı dil tazminatı 3 bin

Ekderse yuzde 30 zam olsa iyi olurdu.


JohbnWickk
Aday Memur
18 Ağustos 2025 20:27

2026 ocakta En düşük memur maaşı 60 oluyor mu? ( Düşük biliyorum)


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
18 Ağustos 2025 20:35

Bütün kamu kurumlarında acil meseleler hariç basacaksın topyekun grevi, o zaman ben sana sendika derim, başkanım derim.


mhmet22
Aday Memur
18 Ağustos 2025 20:36

Eee bekar niye cezalandırılır

muallim_34, 39 dk. önce

Aie yardımına yuzde yüz zam..

Çocuk yardımına yuzde iki yüz zam

Yabancı dil tazminatı 3 bin

Ekderse yuzde 30 zam olsa iyi olurdu.


786786
Aday Memur
18 Ağustos 2025 20:45

inşallah hayırlısıyla evlenirsin mutlu olursun

mhmet22, 25 dk. önce

Eee bekar niye cezalandırılır

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Kuşa dönen ek derslerSeminerler online olmalıYüzdelik zam az olursa ek ders yine yükselmeyecekAdalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMüdür yetkililik ve görevlendirme idareciler

Sözlük

şiir 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 kumpir 1 batsça 1 sosyal medya üzerinden 1 ameliyat dikişi 1 zerdeçal 1 makyavelizm 1 umurumda değil 1 j harfi 1

Son Haberler

Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!Taksideki karısını silahla öldürüp intihar ettiÜmraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldürdü: 2 gözaltıHakan Çakır cinayeti zanlıları kulak kesip sosyal medyada yayınlamışİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli serbest

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur