Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4

maliyenin başında Mehmet Şimşek varken memura emekliye birşey vermez bunlar. Seçimden başka kurtuluş yok. emekli yerel seçimde cevabını verdi ama anlaşılmamış. memur olarak genel seçimlerde cevabi verilse güzel olur ama verilir mi? onu zaman gösterecek.. yaşayıp göreceğiz

