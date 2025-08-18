Sözde İslamcılar.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiYeni teklifi açıklıyorumAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkSaat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlHangi Kazanımlar Alındı ?Sosyal Denge Tazminatı2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur