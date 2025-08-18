Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
18 Ağustos 2025 19:38
Sözde İslamcılar.
Baksan dillerinden Allah kitap düşmez ama her türlü hakkı yiyorlar. Ülkenin tüm kurumları yozlazmış orta tabaka kalmamış Ülkenin %99u %1lik haramzedeye hizmet ediyor. Bunlara sebebiyet verenler vallahi ebedi cehennemdeler

v3ron
18 Ağustos 2025 19:53
Sendika başkanı desen hükümet tasmalısı , bakanlık heyeti desen mehmet şimşekin dediğinden dışarı çıkamaz kendi iradeleriyle karar veremez. Pasta yiyelim kola içelim ülkenin açığını memurlarla kapatalım. Paspasçı kadar değerin yok ey okumuş insan. Seçimlerde aklında bulunsun.
