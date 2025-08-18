KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
18 Ağustos 2025 19:50
Çeko -insan kaynakları yönetimi

Merhaba arkadaşlar

Kültür bakanlığı büro personeli alımı ilanında (büro prs -4)

İnsan Kaynakları yönetimi bölümlerinden diyor.Çalışma ekonomisi ve end. İlişkiler mezunu da başvuru yapabilir mi acaba


ardaayilmaz
Aday Memur
18 Ağustos 2025 20:39

Başvuramaz

