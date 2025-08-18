Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
18 Ağustos 2025 20:46
EMEKLİ

Emekli bir memur değilim emekliliğime de çok var

Bugün tanık olduğum bir olay için yazıyorum.

Emekli bir amca bugün derdini anlatıp maddi sorunlardan dolayı üzülüyordu.

Emeklilerin durumu zor.

Emeklilere ekstradan seyyanen zam yapılması lazım

İnşallah emekli büyüklerimize iyi bir zam yaparlar.

Memursenin özellikle bunun üzerine çabalaması şart

