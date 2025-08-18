%11+yıl sonu enflasyon tahmini.

Reis daha enflasyon farkı nedir nasıl hesaplanıyor onu bilmiyorsun.Enflasyon %5 i geçerse (Temmuz 2.06,Ağustos ×,Eylül x,Ekim x, Kasım x ve Aralık x )Bu %11 e eklenecek .Yani kalan 6 ayda ortalama beklenti %9 olduğuna göre OCAK ta en az %15 bekleniyor

