Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
18 Ağustos 2025 21:08
%11+yıl sonu enflasyon tahmini.

%17 ile %18 arası bir artış oluyor. Fakat daha altı çıkacak gibi yıl sonu enflasyonu. Şimdiden ocakta %15 hayırlı olsun.


deniz_marqez
Şef
18 Ağustos 2025 21:16

Enflasyon farkı artık yok sanırım


Exsoso
Aday Memur
18 Ağustos 2025 21:20

Neden her sözleşmede olan bir şey bu.

deniz_marqez
Şef
18 Ağustos 2025 21:37

Verilen tekliflerde yok


deniz_marqez
Şef
18 Ağustos 2025 21:38

Bilmiyorum ben göremedim + enflasyon farkimi


Sakaryalı540
Şef
18 Ağustos 2025 22:02

Kardeş demesine gerek yok var enflasyon farkı ama çıkmaz ucu ucuna denk getirecektir TÜİK efendi

Sakaryalı540
Şef
18 Ağustos 2025 22:04

Yüzde 15 mi :) yapma kardeş o kadar çıkmayacak verilen yüzdelik zam neyse o verilecek enflasyon yüzde 11'i geçmez geçmeyecek ülke darboğaz da nereden kırparız onun hesabı bile yapılıyor sen gelmiş yüzde 15 diyorsun yapma etme güldürme beni


Mustfa4444
Şef
18 Ağustos 2025 22:14
Reis daha enflasyon farkı nedir nasıl hesaplanıyor onu bilmiyorsun.Enflasyon %5 i geçerse (Temmuz 2.06,Ağustos ×,Eylül x,Ekim x, Kasım x ve Aralık x )Bu %11 e eklenecek .Yani kalan 6 ayda ortalama beklenti %9 olduğuna göre OCAK ta en az %15 bekleniyor
Saglıkççı
Aday Memur
18 Ağustos 2025 22:15

Enflasyon ikinci altı ay için yüzde 11 olursa ocak zammı %11 lik teklife göre totalde %17.3 oluyor .Hesaplamayı öğrenin artık.

Ha yine de hiçbir şeye yaramıyor tabii

