Enflasyon bunun üzerinde çıkarsa çıkan fark verilen zam miktarına eklenir. Ama tahminimce enflasyon bu kadar çıkar yani maaşın TÜİK denen kuruma göre enflasyona ezilmiyor öyle derler öyle olur. Kısacası alım gücün TÜİK göre aynı kalır ama alım gücün azalır. 20 bin kira veren biri yüzde 40 zam ile 8 bin TL daha fazla verir kirasını bu da 28 bin ediyor yani aldığın zammı ev sahibi alıyor diğer ürünlere gelen zamlar senin zamsız maaşından gidiyor. Bu zam miktarı yeterli değil. Yeterli olması için yüzdelik dışında taban maaşa da zam yapılmalı. Ek olarak verilen bin TL hakem heyetinde kaldırılır diğer yüzdelik kısım verilir. Hakem heyetine gitse bile değişen bir şey olmaz çünkü hakem taraf tutuyor tarafsız hakem yok ülkede