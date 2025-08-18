KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Ağustos 2025 22:14
2025 PAEM
merhaba abilerim ve arkadaşlar paem alımı için uzun zamandır bekliyorum ama hiçbir bilgi bulamadım 2025 de sivil kaynak paem alımı olacak mı olacaksa ne zaman ilana çıkılacak bilgisi olan varsa paylaşabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Polis Okulu Güvenlik SoruşturmasıSağlık Rapor Süreci29. dönem istifa ettim, pişmanım

Sözlük

makyavelizm 1 şiir 1 j harfi 1 batsça 1 kumpir 1 diyojen 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 günün filmi 1 sosyal medya üzerinden 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1

Son Haberler

Kamyonetle gezerken polise yakalanan çocuk polis arabasına çarptıBurdur'da pazar yerinde 3 kişi, bir genci tekme tokat dövdüBakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değilUçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi öldüBakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur