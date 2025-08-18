Enflasyon Farkı Zam Değildir!

Gerçek zam, enflasyon + ek zam olduğunda ortaya çıkar. Örneğin enflasyon %20 gerçekleşti, toplu sözleşmede de %8 zam alındı. Böyle bir sistemde toplam %28 zam alırsın. Ama mevcut sistemde önden verilen enflasyon farkı düşülüyor. Diyelim önceki 6 ay için %10 fark verildi; o zaman toplamda sadece %18 alıyorsun. Yani bırak enflasyonu geçmeyi, çoğu zaman enflasyonun gerisinde kalıyorsun. Bu durumun defalarca yaşadı memur. Bu sistem kökten değişmeli.

Bir diğer sorun da enflasyon farkının 6 ayda bir toplu şekilde verilmesi. Oysa olması gereken, her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyonun maaşlara aynı ayın 15'inde yansıtılmasıdır. Böylece memurun cebinden eksik alınmaz, maaşlar gerçek değerini korur.

Sendikalar ve konfederasyonlar da artık sadece ?oran pazarlığı? yapmamalı. Çünkü enflasyon zaten doğal olarak maaşlara yansıması gereken bir düzeltme. Asıl pazarlık konusu, enflasyonun üzerine ne kadar "zam" alınacağı olmalıdır. Aksi halde açıklanan oranların bir anlamı kalmıyor.