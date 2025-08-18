Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2025 23:19
Enflasyon Farkı Zam Değildir!

Gerçek zam, enflasyon + ek zam olduğunda ortaya çıkar. Örneğin enflasyon %20 gerçekleşti, toplu sözleşmede de %8 zam alındı. Böyle bir sistemde toplam %28 zam alırsın. Ama mevcut sistemde önden verilen enflasyon farkı düşülüyor. Diyelim önceki 6 ay için %10 fark verildi; o zaman toplamda sadece %18 alıyorsun. Yani bırak enflasyonu geçmeyi, çoğu zaman enflasyonun gerisinde kalıyorsun. Bu durumun defalarca yaşadı memur. Bu sistem kökten değişmeli.

Bir diğer sorun da enflasyon farkının 6 ayda bir toplu şekilde verilmesi. Oysa olması gereken, her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyonun maaşlara aynı ayın 15'inde yansıtılmasıdır. Böylece memurun cebinden eksik alınmaz, maaşlar gerçek değerini korur.

Sendikalar ve konfederasyonlar da artık sadece ?oran pazarlığı? yapmamalı. Çünkü enflasyon zaten doğal olarak maaşlara yansıması gereken bir düzeltme. Asıl pazarlık konusu, enflasyonun üzerine ne kadar "zam" alınacağı olmalıdır. Aksi halde açıklanan oranların bir anlamı kalmıyor.

Çok Yazılan Konular

Yeni teklifi açıklıyorum18 Ağustos İş Bırakma EylemiMemurla dalga geçilmesiSaat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlSosyal Denge TazminatıHangi Kazanımlar Alındı ?Memur Masaya Değil Sahaya Çık2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?

Sözlük

batsça 1 makyavelizm 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 günün filmi 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 ölü dil 1 zerdeçal 1 kumpir 1 Baykuş 1 sosyal medya üzerinden 1

Son Haberler

29 İlde Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları AçılacakKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik19 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!İnan Güney, 'BELTAŞ üzerinden usulsüz reklam geliri' iddialarını reddetti

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur