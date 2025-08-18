Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


18 Ağustos 2025 23:49
2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 3. Hafta

Maç Başlangıcı: 22 Ağustos 2025 Saat: 21:30

Karagümrük-Göztepe

Gaziantep-Gençlerbirliği

*************************************

Fenerbahçe-Kocaeli

Trabzon-Antalya

Kayseri-Galatasaray

Eyüp-Alanya

****************************************

Bandırma-Adana demir

Bodrum-Sakarya

Iğdır-Van

Bolu-Keçiörengücü

Erzurum-Pendik

Ümraniye-Hatay

İstanbul-Manisa

Maç Skoru: Kayseri-Galatasaray

2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 2. Hafta

