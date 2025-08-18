KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


18 Ağustos 2025 23:53
Yüksek Lisans Bilim Sınavı

Merhaba arkadaşlar.İngiliz dili eğitiminden bilim sınavına gireceğim bilim sınavı nedir nasıl sorarlar bilen varsa bilgilendirirse sevinirim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

batsça 1 diyojen 1 zerdeçal 1 şiir 1 j harfi 1 günün filmi 1 ölü dil 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 ameliyat dikişi 1 kumpir 1

Son Haberler

29 İlde Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları AçılacakKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik19 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!İnan Güney, 'BELTAŞ üzerinden usulsüz reklam geliri' iddialarını reddetti

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur