Bir varmış bir yokmuş..

Promosyon için ihaleye katılan bakanlık heyeti tek adama bağlı , sözde memurun hakkını savunmak için temsil eden sendika tek adama bağlı, banka tek adama bağlı . Toplu sözleşme için teklif veren heyet tek adama bağlı , sözde memuru temsil eden sendika tek adama bağlı , anlaşmazlık çıkması halinde başvurulacak merci olan hakem heyeti tek adama bağlı. Buradaki ortalamanın altında düşünebilme çoğu memurlar da hala hak hukuk peşinde. Nasıl böyle komik teklifler gelir isyanında. 25 senedir bu tiyatroya alışamadınız mı ?

