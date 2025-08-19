Bir varmış bir yokmuş..

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Yeni teklifi açıklıyorum18 Ağustos İş Bırakma EylemiMemurla dalga geçilmesiSaat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlSosyal Denge TazminatıHangi Kazanımlar Alındı ?Memur Masaya Değil Sahaya Çık2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur